Haber Giriş: 14 Şubat 2021 Pazar 11:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı
İstanbul Boğazı, kar tipisi nedeniyle gemi geçişlerine kapatıldı.
İstanbul Liman Başkanlığından yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nda kar tipisi nedeniyle görüş mesafesinin yarım milin altına düştüğü, bu nedenle gemi geçişlerinin saat 08.45'ten itibaren çift yönlü askıya alındığı açıklandı.
Öte yandan Şehir Hatları, hava muhalefeti nedeniyle Kabataş-Adalar seferleri hariç diğer seferlerin yapılamadığını duyurdu.
Etiketler: İstanbul İstanbul Boğazı Kar Yağışı
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