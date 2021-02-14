İletişim Başkanı Altun: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı
Terör örgütü PKK'nın 13 sivili şehit etmesine sert tepki geldi. İletişim Başkanı Altun, "Güvenlik güçlerimizin mücadelesi terör tehdidinin kökü kazınıncaya dek devam edecektir'' dedi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şehitlerin kanlarının yerde kalmadığını söyledi.
Milletimizin başı sağolsun.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 14, 2021
Şehitlerimizin kanları yerde kalmamıştır.
Güvenlik güçlerimizin içeride ve dışarıda kalleş PKK başta olmak üzere terör örgütlerine karşı verdiği mücadele, milletimizin güçlü desteği ve dualarıyla, terör tehdidinin kökü kazınıncaya dek devam edecektir https://t.co/2aTuvPrYS4
Altun'un paylaşımı şu şekilde oldu:
"Milletimizin başı sağ olsun. Şehitlerimizin kanları yerde kalmamıştır. Güvenlik güçlerimizin içeride ve dışarıda kalleş PKK başta olmak üzere terör örgütlerine karşı verdiği mücadele, milletimizin güçlü desteği ve dualarıyla, terör tehdidinin kökü kazınıncaya dek devam edecektir."