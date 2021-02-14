İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şehitlerin kanlarının yerde kalmadığını söyledi.

Milletimizin başı sağolsun.

Şehitlerimizin kanları yerde kalmamıştır.

Güvenlik güçlerimizin içeride ve dışarıda kalleş PKK başta olmak üzere terör örgütlerine karşı verdiği mücadele, milletimizin güçlü desteği ve dualarıyla, terör tehdidinin kökü kazınıncaya dek devam edecektir https://t.co/2aTuvPrYS4 — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 14, 2021

Altun'un paylaşımı şu şekilde oldu:

"Milletimizin başı sağ olsun. Şehitlerimizin kanları yerde kalmamıştır. Güvenlik güçlerimizin içeride ve dışarıda kalleş PKK başta olmak üzere terör örgütlerine karşı verdiği mücadele, milletimizin güçlü desteği ve dualarıyla, terör tehdidinin kökü kazınıncaya dek devam edecektir."