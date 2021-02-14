Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınıyla mücadele kapsamında bir süredir kapalı olan köy okullarında yeniden yüz yüze eğitime geçilmesi için dezenfeksiyon, temizlik ve tadilat çalışması yapıldı.

Öğrenciler arasında 1-1,5 metre mesafe olacak

Bu çerçevede, "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu" kapsamında, okullarda sınıf, yemekhane ve benzeri tüm alanlarda öğrenciler arasında 1-1,5 metre sosyal mesafe sağlanacak şekilde kapasite düzenlemeleri gerçekleştirildi.

15 Şubat'ta okullarına gelen öğrenciler, güvenlik görevlisince ateşlerinin ölçülmesi ve maske verilmesinin ardından sınıflarına girecek.

Belirli noktalarda dezenfektan olacak

Bina girişi ve katlardaki belirli noktalarda dezenfektanların bulunduğu okullarda, öğrenci ve çalışanların sayısı, sınıflar ve diğer alanlarda belirlenenin üstünde olmayacak.

Öğrenciler aynı sıraya oturulacak

Öğrenciler, her zaman aynı sıraya oturacak. Bu kapsamda öğrencilerin sınıfta belirlenen yerlerde oturması için sıralarının üzerine isimlerinin yer aldığı kağıtlar konuldu.

Elle temas etmeden açılıp kapanabilen atık kutuları yerleştirildi

Okulda maske kullanımıyla ilgili kurallar ve diğer uyarılara dair etiketler okul zemini ve merdiven korkuluklarına yapıştırıldı, broşürler duvar ve panolara asıldı.

Maske, eldiven gibi atıklar için belirlenen noktalara, elle temas etmeden açılıp kapanabilen tıbbi atık kutuları yerleştirildi.

Eğitim ortamlarının düzenli olarak doğal yollarla havalandırılması için düzenlemeler yapıldı. Okul hizmetlileri her gün öğrencilerin derse girmesinden önce ve ders bitiminde sınıfları, saat başı ise okul tuvaletlerini temizleyip kayıt tutacak.