Haber Giriş: 14 Şubat 2021 Pazar 08:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
“Korkak terör örgütü 13 masum vatandaşımızı kalleşçe öldürdü”
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde şehit olan 13 sivil vatandaş için başsağlığı diledi.
Çavuşoğlu, Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Kahraman askerimizin karşısına çıkamayan korkak terör örgütü 13 masum vatandaşımızı kalleşçe öldürdü. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, milletimize ve ailelerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.
Kahraman askerimizin karşısına çıkamayan korkak terör örgütü 13 masum vatandaşımızı kalleşçe öldürdü. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, milletimize ve ailelerine başsağlığı diliyoruz.????????— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) February 14, 2021
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Şehit Irakın Kuzeyi
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