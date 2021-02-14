Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Hain terör örgütü tarafından kalleşçe şehit edilen sivil vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Terörün kökünü kazıyana kadar, sınırlarımız içinde ve dışında mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Hain terör örgütü tarafından kalleşçe şehit edilen sivil vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum.



Terörün kökünü kazıyana kadar, sınırlarımız içinde ve dışında mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. pic.twitter.com/nwFUgbakzm — Fuat Oktay (@fuatoktay) February 14, 2021

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da Twitter’dan paylaştığı açıklamada şunları aktardı:

“Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kartal-2 Harekâtı’nda şehit olan vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun. Dualarımız, ülkemizin huzuru ve güvenliği için göğsünü siper eden tüm kahramanlarımız için…”