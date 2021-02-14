Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, son derece özel ve kritik bir harekat olarak nitelendirdiği Pençe Kartal-2 Harekatı'nın sona erdiğini açıkladı.

Harekat kapsamında 48 teröristin öldürüldüğü, 2 terörist sağ ele geçirildi.

"12 vatandaşımız şehit edildi"

Bölgenin büyük ölçüde terör örgütünden temizlendiğini belirten Akar, "Yoğun çatışmaları müteakip kontrol altına alınan mağarada yapılan aramalarda alıkonulan 13 vatandaşımızın naaşlarına ulaşılmıştır. Yapılan ilk incelemede masum ve silahsız vatandaşlarımızdan birinin omuzundan, diğer 12 vatandaşımızın başlarından vurularak şehit edildikleri tespit edilmiştir" dedi.

Bakan Akar, kara ve hava unsurlarının kışlalarına güvenle döndüklerini söyledi.

#SONDAKİKA

Pençe Kartal-2 Harekatı sona erdi. Harekatta 3'ü sözde üst düzey yönetici olmak üzere 48 terörist ölü, 2 terörist sağ ele geçirildi.https://t.co/Zipg2a7pJR pic.twitter.com/6z7MvMSXev — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 13, 2021

"Son derece özel ve kritik bir harekat"

Operasyonların tamamlandığını, kara ve hava unsurlarının üslerine, kışlalarına güvenle döndüğünü vurgulayan Akar, "Şehit vatandaşlarımızla ilgili adli işlemler Malatya’da başlatılmıştır. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Harekat sırasında hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz" dedi.

"Alçaklar, caniler, bu silahsız masumları yaptıkları katliamla şehit ettiler"

Harekatı gerçekleştiren personeli kutlayan Akar, şöyle dedi:

"Son derece özel ve kritik bir harekat icra edildi. Gerçekten önemli, özel bir harekat yapıldı. Çok geniş bir alanı kapsayan zor arazi ve iklim koşullarında zor bir harekat gerçekleştirildi. Harekatla bölgeye yerleşen, yeniden yapılanmaya çalışan ve bir şekilde hudutlarımıza, güvenlik güçlerimize ve halkımıza saldırı hazırlığında bulunan tüm unsurlar da büyük ölçüde etkisiz hale getirildi. Şu anda 50 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisi olmakla beraber aldığımız çeşitli duyumlar, istihbarat kurumlarımızın çalışmaları var. Onların sonunda etkisiz hale getirilen terörist sayısının çok daha fazla olacağı yönünde değerlendirmeler bulunmaktadır. Keşke 13 vatandaşımızı oradan sağ salim çıkarabilseydik. Ancak alçaklar, caniler, bu silahsız masumları yaptıkları katliamla şehit ettiler."

Akar sözlerinin sonunda harekatta gösterilen başarı dolayısıyla Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve sıralı komutanları tebrik etti.