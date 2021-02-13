Terör örgütünde çözülme sürüyor.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu günü güvenlik güçlerine teslim oldu.

2006 ve 2014 yıllarında terör örgütüne katılan örgüt mensuplarının son olarak Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Yıl içinde teslim olanların sayısı 25'e çıktı

2021 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla ülkemize teslim olanların sayısı 25'e yükseldi.