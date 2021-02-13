Haber Giriş: 13 Şubat 2021 Cumartesi 17:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
2 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu
[Fotoğraf: Arşiv]
İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu 2 örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. Böylece 2021 yılında ikna yoluyla teslim olanların sayısı 25'e yükseldi.
Terör örgütünde çözülme sürüyor.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu günü güvenlik güçlerine teslim oldu.
2006 ve 2014 yıllarında terör örgütüne katılan örgüt mensuplarının son olarak Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.
Yıl içinde teslim olanların sayısı 25'e çıktı
2021 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla ülkemize teslim olanların sayısı 25'e yükseldi.
Etiketler: İçişleri Bakanlığı PKK/KCK Terör Örgütü Terörle Mücadele
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