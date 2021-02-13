Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın hayatını kaybetmesinin ardından siyasetçilerden baş sağlığı mesajları yağdı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter'dan paylaştığı mesajında "Uzun yıllar siyasetin beyefendisi olarak anılan, üç dönem Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaparak İstanbul’a büyük hizmetle eserler bırakan Kadir Topbaş’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, taziye mesajında şu ifadeleri kullandı:

"İBB eski başkanlarından, müstesna şahsiyet Kadir Topbaş’ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Çok sevdiği İstanbul’a emsalsiz hizmetleri ve beyefendiliği ile her daim hafızalarımızda yerini koruyacak olan merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyorum."

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul’umuza yıllarca hizmet eden, arkasında sayısız eser bırakan İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş’ı kaybettik. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter'dan paylaştığı açıklamada şunları aktardı:

"Dar-ı bekaya yürüyen Kadir Topbaş beye Allah’tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum. Hepimizin başı sağolsun. Ülkesi için hizmet eden, İstanbul’da pek çok esere imza atan, beyefendi bir insandı. Mevla mekanını cennet eylesin."

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "İstanbul beyefendisi, gönül insanı Kadir Topbaş ağabeye Allah'tan rahmet, yakınlarına sabrı cemil niyaz ediyorum. İyi bilirdik, iyilerden bilirdik. Mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun" mesajını paylaştı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, mesajında şunları aktardı:

"İstanbul'a yıllarca önemli hizmetlerde bulunan, kıymetli eserlere imza atan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Topbaş ağabeyimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mekanı cennet, ruhu şad olsun."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kadir Topbaş için, "İstanbulumuza çok değerli hizmetlerde bulunan Büyükşehir eski Belediye Başkanı Kadir Topbaş’a Allah’tan rahmet, tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" mesajını yayımladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbulumuza hizmet eden, eserler kazandıran Kadir Topbaş abi Hakk'a yürüdü. Ailesine, İstanbulumuza başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun" açıklamasını yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalıştığımız dönemde başkanlığımızı yapan İBB eski başkanımız Kadir Ağabeyimizin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. İstanbul'a nice eserler kazandıran, İstanbul sevdasıyla herkesin sevgisine mazhar olan Ağabeyimize Allah’tan rahmet dilerim."

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, yazılı açıklamada, "Önceki dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Topbaş’ın vefatını üzüntüyle öğrendim.

Partimiz bünyesinde milletimize önemli hizmetleri olmuş olan kıymetli Kadir Topbaş Beyefendiye Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kadir Topbaş'ın vefatı dolayısıyla şu mesajı paylaştı:

"İstanbul'un önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun."

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önceki başkanlarından Kadir Topbaş Beyefendi’ye Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine sabır diliyorum. İstanbul'a sunduğu çok değerli katkıları ve eserleriyle anılacaktır, mekânı cennet olsun" mesajını paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan paylaştığı mesajında şunları aktardı:

"Ölüm bir köprüdür, dostu dosta götürür. Ömrü millete hizmet ve insan yetiştirmekle, dost biriktirmekle geçen alçak gönüllü, fedakar Kadir abimiz bugün hakka yürüdü. Mekânı cennet, makamı âli olsun."

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, taziye mesajında, "İstanbul’umuza ve ülkemize büyük hizmetler vermiş İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Kadir Topbaş Bey'e Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yazılı açıklamasında, "Belediye başkanlığı döneminde İstanbul’a önemli hizmetler sunan Kadir Topbaş’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter'dan, "İstanbulumuza unutulmayacak eserler kazandıran, uzun yıllar birlikte çalıştığımız eski İBB Başkanımız Sayın Kadir Topbaş'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum, başımız sağ olsun" mesajını paylaştı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Rahmete kavuşan Kadir Topbaş beye Allah’tan rahmet diliyoruz. Has bir insanı kaybettik. Kamil bir kişiliğe ve nezakete sahipti. Hepimizin başı sağolsun. Çok üzgünüz. Allah mekanını cennet eylesin."