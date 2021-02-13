Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadir Bey'i, İstanbul'a ve ülkemize kattıklarını unutmayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı, kıymetli yol arkadaşımız Kadir Topbaş'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Kadir Bey'i, İstanbul'a ve ülkemize kattıklarını unutmayacağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş için başsağlığı mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter üzerinden yaptığı yazılı açıklamada şunları aktardı:
"İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı, kıymetli yol arkadaşımız Kadir Topbaş'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Kadir Bey'i, İstanbul'a ve ülkemize kattıklarını unutmayacağız. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum."
İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı, kıymetli yol arkadaşımız Kadir Topbaş'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 13, 2021
Kadir Bey'i, İstanbul'a ve ülkemize kattıklarını unutmayacağız. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. pic.twitter.com/9Dqv33tmB8