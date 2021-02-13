Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş için başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter üzerinden yaptığı yazılı açıklamada şunları aktardı:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı, kıymetli yol arkadaşımız Kadir Topbaş'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Kadir Bey'i, İstanbul'a ve ülkemize kattıklarını unutmayacağız. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum."