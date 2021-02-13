Nijerya'da serbest bırakılan 15 Türk gemicinin tamamı Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğine getirildi.

15 Türk gemicinin 6'sı Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğine getirilmişti. Akşam saatlerinde yeni bir gelişme yaşandı. Diğer denizciler de Büyükelçiliğe ulaştı.

Gemicilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Aileleriyle telefonda görüştü.

Kurtarılan 15 denizci yarın 06.00'da İstanbul Havalimanı'na getirilecek.

"9 denizciyle de gün içinde buluşacağız"

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Melih Ulueren TRT Haber'de gemicilerle ilgili son şu sözlerle anlatmıştı:

"Sağlık durumları gayet iyi, aileleriyle telefonda görüştüler. Bakanlık ve MİT'in çalışmaları sayesinde vatandaşlarımızla iki hafta sonra bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Dileğimiz önlemlerin alınması, güvenliğin artırılması. En yakın zamanda Türkiye'ye dönecekler. Diğer 9 denizciyle de gün içinde buluşacağız. Türkiye'ye gelmeleri, Nijerya makamlarının iznine göre değişecek."

#SONDAKİKA

Nijerya'da serbest bırakılan 15 Türk gemicinin 6'sı Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliği'ne getirildi. Abuja Büyükelçisi Melih Ulueren, gemicilerle ilgili son durumu @trthaber'de anlattı.https://t.co/xi0ad4zZWz pic.twitter.com/w3cLs4TBJU — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 13, 2021

"En yakın zamanda ülkemize döneceğiz"

Serbest bırakılanlardan Mesut Meral, sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade ederek, "Her şey yolunda, Türkiye'deki ailelere şunu söyleyebilirim, kesinlikle üzülmesinler, en yakın zamanda ülkemize döneceğiz" demişti.

Ne olmuştu?

Liberya bayraklı "Mozart" isimli gemi, 23 Ocak'ta Nijerya'nın Lagos kentinin yaklaşık 180 mil açığında deniz haydutlarının saldırısına uğramış, gemideki 19 kişilik mürettebattan 15'i kaçırılmış, Azerbaycan uyruklu 1 kişi öldürülmüştü.

Gemi, 3 mürettebatla Gabon'un Port-Gentil Limanı'na hareket etmiş, baskından kurtulan 3 Türk denizci ise 30 Ocak'ta Türkiye'ye getirilmişti.

Dün de Almanya Hamburg merkezli yürütülen operasyonlarla 15 Türk denizci kurtarılmıştı.