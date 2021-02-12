Nijerya'nın Lagos kentinden Güney Afrika'nın Cape Town kentine ilerleyen İngiltere merkezli Borealis firmasına ait Mozart isimli gemideki 19 mürettebattan 15'ini gemiye baskın düzenleyen korsanlar kaçırmıştı.

28 Ocak'ta deniz haydutlarıyla kurulan ilk temasın ardından bugün müjde geldi. Almanya Hamburg merkezli yürütülen operasyonlar sonucunda 15 Türk denizci kurtarıldı.

#SONDAKİKA

Nijerya açıklarında deniz haydutları tarafından Mozart gemisinden kaçırılan Türk denizciler kurtarıldı.https://t.co/v5s4mAOGaf pic.twitter.com/t8Gc71sEG5 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 12, 2021

TRT Haber yayınına katılan şirket yetkilisi Levent Karsan, “Türk denizciler Nijerya’dalar ve emniyetteler sağlık kontrollerinin yapılması akabinde Türkiye’ye getirilecekler. Süreç tamamen Hamburg’dan yönetildi" dedi.

Şirketten açıklama: Aileleriyle temas halindeler

Şirket'in Hamburg ofisinden yapılan açıklamada da tüm personelin aileleriyle temas halinde olduğu ve en kısa sürede Türkiye'ye dönecekleri belirtildi:

"Bu sıkıntılı süreçte, gösterdikleri güç, güven ve sabır için mürettebatımıza ve ailelerine tebriklerimizi ve teşekkürlerimizi sunmayı borç biliriz. Bu zorlu üç hafta boyunca verdikleri destek için Türk ve Nijerya Hükümetlerine, tüm devlet kurumlarına ve görevlilerine, karada ve denizde görev yapan tüm Borealis topluluğuna ve bu sorunu çözmemize yardımcı olan herkese teşekkür ederiz.

Mozart adlı gemimize yapılan ilk saldırıda hayatını kaybeden arkadaşımız ve meslektaşımızın ailesine tekrar sabır diler, gemilerini güvenli bir yere geri getirirken gösterdikleri cesaret ve disiplin için gemide kalan üç mürettebatımızı tekrar tebrik ve teşekkür ederiz."



20 gün sonra kurtarıldılar

Liberya bayraklı Mozart isimli gemiye, 23 Ocak 10.36'da Nijerya'nın Lagos kentinin yaklaşık 180 mil açığında deniz haydutları saldırmıştı.

19 mürettebattan 15’ini kaçıran korsanlar Azerbaycan vatandaşı olan personeli öldürmüştü. Gemi, 3 personelle Gabon'un Port-Gentil Limanı'na ulaşmıştı.

Baskın sırasında kurtulan Furkan Yaren ve İlhan Süha Tatlıgül ile baskın sırasında yaralanarak tedavisi tamamlanan Bahadır Yeşilalan Türkiye'ye getirilmişti.