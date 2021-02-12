Haber Giriş: 12 Şubat 2021 Cuma 16:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Berberoğlu için fezleke düzeltme talebine ret
İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, CHP'li Enis Berberoğlu'nun hakkındaki fezlekeye yaptığı itirazı, "düzeltilecek bir husus olmadığı gerekçesiyle" reddetti.
İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararına uyarak Enis Berberoğlu hakkındaki hükmün bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar verdi.
Mahkeme, Berberoğlu'nun yasama dokunulmazlığı kaldırılana kadar yargılamanın durması kararı da aldı.
Ardından Berberoğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırlanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmak üzere Adalet Bakanlığına gönderildi.
Berberoğlu'nun avukatları, fezlekede düzeltme yapılması için 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurdu.
Mahkeme, fezlekede düzeltilecek bir husus olmadığı gerekçesiyle, itirazı oy birliğiyle reddetti.
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