İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararına uyarak Enis Berberoğlu hakkındaki hükmün bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar verdi.



Mahkeme, Berberoğlu'nun yasama dokunulmazlığı kaldırılana kadar yargılamanın durması kararı da aldı.



Ardından Berberoğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırlanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmak üzere Adalet Bakanlığına gönderildi.



Berberoğlu'nun avukatları, fezlekede düzeltme yapılması için 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurdu.



Mahkeme, fezlekede düzeltilecek bir husus olmadığı gerekçesiyle, itirazı oy birliğiyle reddetti.