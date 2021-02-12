İstanbul'da FETÖ'nün ByLock ile haberleşen sözde yöneticilerine yönelik operasyon yapıldı.

İhraç edilmiş iki eski emniyet müdürü ile halen kamuda görev yapan bir doktorun da yer aldığı 23 kişiyi yakalamak için operasyon başlatıldı.

Haklarında gözaltı kararı verilen 23 kişiden 16'sı yakalandı.

ByLock detaylarına ulaşıldı

Gözaltına alınan eski emniyet müdürü Ömer Karagöz’ün 2015 yılında yayınlanan iç güvenlik yasasından sonra resen emekli edildiği, darbe girişiminden sonra KHK ile ihraç edildiği ve örgütün sözde tepe yöneticileriyle irtibatı tespit edildi.

TRT Haber, FETÖ şüphelilerinin ByLock görüşmelerinin detaylarına ulaştı.

İstanbul’da FETÖ’nün içinde çeşitli kademelerde yöneticilik yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik yapılan operasyonun ayrıntıları @trthaber’de. https://t.co/vj5ByfbJDj pic.twitter.com/BJj2vcljBI — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 12, 2021

Operasyon kapsamında tespit edilen ve halen aktif olarak kamu kuruluşunda doktor olarak çalışan şüphelinin geçmiş dönemde örgüt evlerinde özel ders verdiği ortaya çıktı.

"FETÖ elebaşına hakaret edin" talimatı

Örgütün sözde yöneticilerinin örgüt mensuplarına ifadelerinde gerekirse FETÖ elebaşına hakaret etmelerinin tavsiye edildiği belirlendi.

Ocak 2016'da bir ByLock yazışmasında ise WhatsApp, Wiber gibi uygulamaların güvenli olmadığı ve farklı uygulamalara davetler edildiği tespit edildi.

Özel bir şirkette bilgisayar mühendisi olarak çalışan kişinin ise askeri okullara başvuracak yeğeni için referans olarak FETÖ'yü kullandığı da ortaya çıktı.

Haber: Büşra Çelik