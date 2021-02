Cumhurbaşkanı Rcep Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ek binasıyla Çayeli Eğitim Fakültesi ek binası açılış programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Yaklaşık 6 aylık bir aranın ardından Rize'de olmaktan ve bu vesile ile sizlerle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kısa süre önce bir televizyon programında birileri üniversitelerimizin sayılarıyla dalga geçerken bir taraftan da şunu söylüyordu, "'bugün profesörü olmayan üniversiteler var bunlarla mı övünüyorlar" diyorlardı. Rektör sayımızı öğrenince kulakları olup duymayanlar öğrenmiştir diye ümit ediyorum.

"Hafta sonunu zor çektim"

Dün gece geldik, mutluyuz hafta sonunu zor çektim. Cum, cumartesi, pazar sonra Trabzon'a geçip Ankara'ya döneceğiz inşallah dedik. Ankara'da Yunus Emre haftası vesilesiyle kongre merkemizde muhteşem bir geceye yetişeceğiz. İnşallah salı sabahına kadar buradayız. Cuma namazını açılışını da gerçekleştirdiğimiz Ahmet Erdoğan Camii'nde kıldık. Yaptıranlardan Allah razı olsun diyorum. Yarın çok daha farklı denizin üzerinde inşa ettiğimiz Rize-Artvin Havalimanımızı şöyle bir yerinde görelim istiyorum. Bitince havalimanı buradan 25 dakika Rize merkez 20 dakika olacak. Bu şimdi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin havalimanından buraya ulaşımda nereden nereye geldiğini göstermesi açısından çok önemli.

"Pazartesi Rize'de, salı günü Trabzon'da il kongremiz var"

Biz yolları ırak değil yolları kısalttık. Yol medeniyettir dedik bu adımları attık. İnşallah fırsat bulabilirsek, Ayder Yaylasındaki çalışmaları da yerinde görmek istiyorum. Biliyorsunuz Ovit Tüneli'ni açtık. Oradaki son durumu da yerinde görelim istiyorum. Malum buradan Erzurum'a dağları deldik hamdolsun ve dağları delerek düzelttik. İnşallah yakında gövde betonu bitecek olan Yusufeli Barajı'nı da arkadaşlarım yakından takip ediyorlar. Bu baraj ile de enerjide sulamada devasa bir adımı atmış oluyoruz. Pazartesi Rize'de il kongremiz var, salı günü Trabzon'da il kongremiz var sonra Ankara. Rize'ye kadar gelmişken adımızı taşıyan üniversiteyi ziyaret etmemek mümkün olmazdı. Bugün hizmete alacağımız Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ile Çayeli Eğitim Fakültesi ek binasının hayırlı olmasını diliyorum.

"Üniversitemizin önce ülkemizde ilk 10'a yükselmesini ardından dünyada ilk 500'e girmesini bekliyoruz"

Üniversitemiz iftihar ettiğimiz bir düzeye geldi. Üniversitemizin önce ülkemizde ilk 10'a yükselmesini ardından dünyada ilk 500'e girmesini bekliyoruz. Recep Tayyip Erdoğan ismini taşıyan bir üniversiteye yakışan da budur. İnşallah adım adım üniversitemizi buralara çıkaracağız. Lojmanlarımızla zaten buraya bir başka güç, güzellik sağladığımıza inanıyorum. İstedik ki bu lojmanlarla tüm hocalarımızın ayağına gidelim ve bu lojmanlarla birlikte yavrularımız orada eğitimlerini alsınlar bu noktada herhangi bir sıkıntı çekmesinler.

"Bir kesim var ki ülkelerinde yaşanan her olumlu gelişme onların üzerine kabus gibi çöküyor"

Geçtiğimiz günlerde Milli Uzay Programımızı paylaştık. Türkiye'nin uzay yarışında hedefler ortaya koyması kalbinde azıcık ülke sevgisi olan herkesi heyecanlandırmıştır. Ancak bir kesim var ki hayırlı gelişmeler onların üzerine kabus gibi çöküyor. Dünyada kendi ülkesinin felaketini dileyecek ve her felaketten haz duyacak kadar insanına yabancılaşmış başka kesim var mıdır, bilmiyorum. Bir kesim var ki ülkelerinde yaşanan her olumlu gelişme onların üzerine kabus gibi çöküyor. Türkiye'nin ilan ettiği her hedefi kahırla karşılayan bu kesimi maruz görmek istiyoruz ancak bunu bile haketmiyorlar. Bölünmüş yol yaparsınız ne diyorlar buraya uçak mı inecek? Havalimanı yaparsınız buraya uzay mekiği mi inecek derler, uzay programı açıklarsınız yapacak başka işiniz mi kalmadı derler. Yarın öbür gün uzaya kendi aracımızı, bilim insanımızı gönderdiğimizde 'dünyaya mı sığmadınız' diyeceklerini şimdiden duyar gibiyim.

"Bu kör husumetin yürütülen işlere takoz olmasına da izin vermeyiz"

Yeni kurduğumuz üniversiteler içinde şimdiden köklü üniversiteleri geride bırakacak başarıları yakalayanlar oldu. Tarih boyunca birileri gelişimin, ilerleminin öncüsü olmuş birileri de böyle lafla peynir gemisi yürütmeye çalışmıştır. Bu kör husumetin, yürütülen işlere takoz olma noktasına getirilmesine izin vermeyiz.

"Olmayan kredileri ballandırarak anlatıyorlar"

Bunların en büyük marifeti yatırım, açılış yapmama en fazlası borç bulma törenleri düzenleme olmuştur. Olmayan kredileri ballandırarak anlatırken kendilerine ait olmayan işleri de sahiplenerek icraat açıklarını kapatmaya çalışırlar. Cumhurbaşkanının onayı olmadan tahvil çıkaramaz yurt dışından borçlanamazsın. Geçenlerde ana muhalefetin başındaki zat biz diyor şu kadar ucuz faizle yurt dışından borçlanma yaptık. Yalan, netekim Hazine ve Maliye Bakanlığımız bunun nasıl bir yalan olduğunu belgeleriyle açıkladı. Yarışa girmek istikrar ister bunlarda bu yok.

"Bütçeten üniversitelere ayrılan payı 36 milyar liraya yükselttik"

İnşallah Türkiye 2023 hedeflerine de ulaşacak dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına da girecek. İnanmak harekete geçmek başarının yarısıdır. Biz 18 yılda Cumhuriyet tarihinde yapılanan kat be katını ülkemize kazandırdık. Altyapıya ve insan kaynağına yaptığımız yatırımlar sayesinde Türk yüksek öğretim sistemi ileri bir seviyeye ulaştı. Öğretim eleman sayımız 70 binden 180 bine çıktı. Öğrenci sayısı itibarıyla Avrupa'da üniversiteye erişim konusunda ilk sıraya çıktık. Bütçeden üniversitelerimiz için ayırdığımız payı 2,5 milyar liradan aldık, bu yıl itibarıyla 36 milyar liraya yükselttik.

Hala Anadolu'daki üniversitelerimizin başarısız olmasını isteyenler var. Anadolu'daki üniversitelerimizin bu habis zihniyete vereceği en güzel cevap, ulusal ve uluslararası düzeyde gösterecekleri başarılar olacaktır.

Anadolu'da yeni kurulmuş üniversitelerimizi köklü üniversitelerle eşleştirmek suretiyle YÖK Anadolu Projesi'nin yeni bir atılıma vesile olmasını diliyorum. Tüm baskılara rağmen ailemize, inancımıza, kültürümüze, medeniyet değerlerimize sahip çıktık. Ayasofya'dan başörtüsüne, kamuya girişten iş dünyasına süren bu mücadele hepimizi hem yetiştirdi hem diri tuttu.

Ülkemizi her alanda geliştirirken yine aynı rehberlikte güçlü bir toplumsal altyapıyı da kuracağız.