Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte, aile hekiminde yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşısı yaptırdıklarını açıkladı.

Kılıçdaroğlu, "Tüm vatandaşlarımıza bir an önce güvenli bir şekilde aşılarının yapılmasını ve bu salgının son bulmasını diliyorum." dedi.

Sıramız geldi ve eşim Selvi Hanım ile birlikte, Aile Hekimimizde Covid-19 aşımızı yaptırdık. Tüm vatandaşlarımıza bir an önce güvenli bir şekilde aşılarının yapılmasını ve bu salgının son bulmasını diliyorum. pic.twitter.com/87FVGEozey — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) February 12, 2021

"Sayın Kılıçdaroğlu'na teşekkür ediyorum"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına yanıt verdi.

Koca, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na aşı kampanyamıza verdiği destek için çok teşekkür ediyorum. Tüm vatandaşlarımız aşılanana kadar çalışacağız." dedi.