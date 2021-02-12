Cumhuriyet Halk Partisinde (CHP) yaprak dökümüne "dur" demek için harekete geçildi.

Genel merkez, yeni ve eski milletvekillerin partiden ayrılmasının ardından örgütlerden gelen istifalara genel merkez formül arıyor.

Bu kapsamda Kılıçdaroğlu, genel başkan yardımcılarına yeni bir görev verdi. Kılıçdaroğlu, "Örgüt yönetimlerine ve il başkanlıklarına gidin sorunlarını dinleyin" dedi.

İnce'nin güçlü olduğu illere gidilecek

CHP Genel Başkan Yardımcıları, özellikle Muharrem İnce'nin güçlü olduğu illere gidecek. Bu illerin başında ise teşkilattan 350 istifa ile gündeme gelen Yalova var.

İzmir, Mersin, Antalya ve İstanbul il örgütleri için de planlama yapıldı. Kısa süre içinde genel başkan yardımcıları bu illerde görüşme trafiği başlatacak.

Görüşmelerde, örgütlerin yönetime dair eleştirileri dinlenecek, şikayetler genel merkeze iletilecek, taleplerin karşılanması için adım atılacak. Bu istişareler ile istifaların önlenmesi planlanıyor.

Seçilen temsilciler genel merkeze çağırılacak

Muharrem İnce partisini kurana kadar örgüt istifalarının bir daha yaşanması istenmiyor. Bu süreçte örgütlerden seçilen temsilciler de genel merkeze çağrılacak.