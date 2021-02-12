Mehmetçik Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK’lı teröristlere ağır darbe vurdu. Pençe Kartal-2 Operasyonu'nda 2’si örgütün yönetim kadrosunda 33 terörist etkisiz etkisiz hale getirildi.

50'den fazla hedef havadan vuruldu



Harekat kapsamında ilk olarak teröristlere ait barınak, sığınak ve mühimmat depoları, sözde karargah ile mağaralardan oluşan 50'den fazla hedef hava harekatı ile imha edildi.



40’dan fazla uçak ile İHA/SİHA’lar katılıyor



40’dan fazla uçağın katıldığı harekatta İHA/SİHA’ların yanı sıra tanker uçakları ve Havadan Erken İhbar ve Kontrol Uçakları da görev aldı. Büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanılan hava harekatında hedefler tam isabetle vuruldu.



Kahramanların kanı yerde kalmadı

Hava harekatının ardından ise bölgeye kara unsurları helikopterle indirildi. 3 askerin şehit olduğu çatışma sonrası 2’si örgütün yönetim kadrosunda 33 terörist etkisiz etkisiz hale getirildi.

MSB’nin açıklamasında “İlk temasta şehit düşen kahraman personelimizin kanları yerde bırakılmamış” denildi ve Türkiye’nin sivil hassasiyetinin altı çizildi:



“Dost ve müttefiklerimizle koordine edilerek yapılan harekat öncesinde hedefler özenle seçilmiş, harekatın planlanması ve icrasında sivil halkın can ve mal güvenliği ile çevrenin korunmasına azami hassasiyet gösterildi.”

