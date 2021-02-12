Bağımsız Milletvekili İsmail Koncuk, Muharrem İnce'nin partisine katılacağı iddialarını yalanladı.

Koncuk, yeni parti kurmak için süreci başlattıklarını duyurdu. Net bir takvim açıklamayan Koncuk, "Biz inşallah yeni bir yol açacağız. Türkiye'nin geleceği adına, halkımızın geleceği adına güçlü ve yeni bir alternatif sunacağız." dedi.

Parti adı telaffuz etmeyen Koncuk, parti politikalarından rahatsız milletvekilleri ile temas halinde olduklarını söyledi.

"Ümit Özdağ ile birlikte hareket ediyoruz"

Yeni parti sürecinde kilit isim ise Ümit Özdağ. Koncuk, Ümit Özdağ ile birlikte hareket ettiklerini açıkladı.

İyi Parti'den ihraç edilen Özdağ, mahkeme kararı ile partiye geri döndü. Genel merkez, Özdağ için ihraç sürecini işletmekte kararlı. Özdağ ise "Yeni bir yol mümkün" açıklamaları ile alternatifleri işaret etti.

TRT Haber'in telefonla ulaştığı Özdağ, "Şu süreçte açıklama yapmak istemiyorum" dedi.