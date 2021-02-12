Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesi için yapılan çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, 13 zanlı gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda, çok sayıda dijital materyal ve yasaklı yayın ele geçirildi.