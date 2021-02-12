Haber Giriş: 12 Şubat 2021 Cuma 09:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kocaeli'de PKK/KCK operasyonu: 13 gözaltı
Kocaeli'de terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin engellenmesi için yapılan operasyonda 13 zanlı gözaltına alındı.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesi için yapılan çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda, 13 zanlı gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramalarda, çok sayıda dijital materyal ve yasaklı yayın ele geçirildi.
Etiketler: PKK/KCK Terörle Mücadele
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