Bölücü terör örgütü PKK'ya başarılı operasyonlarla kırsalı adeta teröristlere dar eden güvenlik güçleri, zorlu coğrafyaya ve dondurucu soğuklara rağmen kar kalınlığının yer yer 1,5 metreyi bulduğu Munzur ve Mercan dağlarında da teröristlerin izini sürüyor.

Terör örgütüne nefes aldırılmıyor

Ülkenin doğusunda güvenlik güçlerince örgütün kış üslenmesine yönelik birbiri ardına operasyonlar düzenlenirken, Erzincan kırsalında da İl Jandarma Komutanlığına bağlı olan ve "Fıratlar" olarak bilinen Refahiye Jandarma Komando Tabur Komutanlığınca yürütülen arama tarama faaliyetleri ve taktik operasyonlarla terör örgütüne adeta nefes aldırılmıyor.

Kışlık özel kıyafetleri ile araziye çıkan komandolar, teröristlerin muhtemel sızma girişimlerine karşı farklı güzergah ve noktalara baskınlar düzenleyerek arazideki arama, tarama faaliyetini kesintisiz sürdürüyor.

Kırsal alanda, soğuk havaya rağmen operasyonlara aralıksız devam eden ve her daim göreve hazır olduklarını gösteren komandolar, karlı dağlarda yürüttüğü mücadele ile teröristlerin korkulu rüyası oluyor.

7 terörist etkisiz hale getirildi, 15 terörist yakalandı

Bölgede son teknoloji silah ve teçhizatla milletin huzuru ve vatanın bölünmez bütünlüğü için PKK'lı teröristlerle mücadele eden jandarma ekipleri, Erzincan'da son 3 yılda 7 teröristi etkisiz hale getirdi, 15 teröristi ise yakaladı.

Lojistik açıdan da ağır darbe indirildi

Operasyonlarda birçok mağara ve sığınağı tespit edip imha eden "Fıratlar", örgüte ait çok sayıda silah ve mühimmat ile yaşam malzemesi ele geçirip teröristlere lojistik açıdan da ağır darbe indirdi.

Patlayıcı ve mayınlar temizleniyor, Mehmetçiğin güvenliği sağlanıyor

Zorlu arazi şartlarında sırtlarında 40 kilograma yakın teçhizat, keskin nişancı tüfeği ve makineli tüfeklerle terör örgütü PKK'ya göz açtırmayan komandolara, operasyon esnasında eğitimli bomba arama köpeği "Tatya" ve iz takip köpeği "Hızar" da eşlik ediyor.

Operasyonlar sırasında ekiplere destek veren bomba imha uzmanları ise arama tarama faaliyetleri sırasında bulunan el yapımı patlayıcı ve mayınları temizleyerek Mehmetçiğin güvenliğini sağlıyor.

"Fıratlar" teröristleri bulmak için her taşın altını kontrol ediyor

Teröristleri bulup yakalamak ya da etkisiz hale getirmek için adeta her taşın atını kontrol eden "Fıratlar", ormanlık alan ve sarp kayalık arazide terörist bulunma ihtimali olan tüm mağara ve sığınakları tek tek kontrol ediyor.

Komandolar, karlı dağlarda yürüttüğü arama tarama faaliyeti sonrası kayalıkların zirvesinde "komando marşı" okudu.

Bayrağın dalgalandığı her yerde kararlılıkla operasyon yürütüyor

Teröristlere yönelik operasyona katılan Refahiye Jandarma Tabur Komutanı Binbaşı Onur Güven, terör örgütlerine yönelik operasyonların aralıksız şekilde tüm zorlu şartlara rağmen sürdürüldüğünü söyledi.

Güven, huzur ve güven ortamının devamlılığını sağlamak maksadıyla Erzincan sınırları içerisinde iç güvenlik harekatı icra ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Kahraman jandarma komandolarımız Erzincan bölgesinde her türlü iklim ve hava şartlarında, ormanlık ve kayalık arazi kesimlerinde gece gündüz demeden 7 gün 24 saat esasına dayalı kesintisiz olarak vatandaşlarımızın huzurunu ve bölgenin güvenliğini sağlamak amacıyla görev yapmaktadır.

Şanlı ay yıldızlı bayrağımızın dalgalandığı her yerde, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, yüce Türk milleti, aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimize layık olmak gayretiyle son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar gerektiğinde seve seve canlarımızı feda edecek şekilde, yılmadan ve yorulmadan vatanımızın bölünmez bütünlüğü için mücadelemiz devam edecektir."