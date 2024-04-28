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Dünya
AA 28.04.2024 00:40

Refah'tan ABD'deki üniversite öğrencilerine teşekkür: Mesaj ulaştı

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a sığınan bir Filistinli, yaşadıkları çadırların üzerine yazdığı yazılarla Gazze'ye destek veren ABD'deki öğrencilere teşekkür etti.

Refah'tan ABD'deki üniversite öğrencilerine teşekkür: Mesaj ulaştı
[Fotograf: AA]

Refah'a sığınan 43 yaşındaki Ebu Yusuf Hamed, ABD'de Columbia Üniversitesinde başlayan ve dünya genelinde birçok üniversiteye yayılan Gazze'ye destek gösterilerine sessiz kalmadı.

Hamed, Refah'taki çadırların üzerine sprey boyayla İngilizce "Gazze ile dayanışma içinde olan öğrencilere teşekkür ediyoruz. Mesaj ulaştı", "Teşekkürler ABD üniversiteleri" ve "Teşekkürler Columbia öğrencileri" ibarelerini yazdı.

Refah'taki Filistinlilerden ABD'li öğrencilere teşekkür
Refah'taki Filistinlilerden ABD'li öğrencilere teşekkür

AA muhabirine konuşan Hamed, "ABD'de Gazze'ye destek gösterileri düzenleyen öğrencilere çadırların üzerine yazı yazarak teşekkür ettiklerini" belirtti.

Hamed, teşekkür ibarelerini yıkılan evlerinin duvarları yerine çadırlara yazmak zorunda kaldıklarını dile getirdi.

Dünya ülkelerinden bu öğrencileri örnek almalarını isteyen Hamed, Gazze'nin yanında olan herkese teşekkür ettiklerini söyledi.

ABD'deki üniversitelerde Filistin'e destek gösterileri

Columbia Üniversitesinde Filistin destekçisi öğrenciler, okulun, Gazze'deki soykırımı ve Filistin işgalini destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlatmıştı.

Üniversite yönetiminin talebiyle polis, 108 öğrenciyi gözaltına almış, okul yönetimi de eyleme karışan 80 civarında öğrenciye okuldan uzaklaştırma cezası vermişti.

ABD üniversitelerinde Filistin'e destek engellere rağmen sürüyor
ABD üniversitelerinde Filistin'e destek engellere rağmen sürüyor

Columbia Üniversitesindeki Filistin destekçisi gösteriler, New York Üniversitesi (NYU), Yale Üniversitesi, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT), Tufts Üniversitesi, The New School ve Kuzey Carolina Üniversitesi gibi ABD'nin diğer önde gelen yükseköğrenim kurumlarına da yayılmıştı.

Öte yandan, İsrail yanlısı siyasetçi ve gruplar, ABD'deki öğrenci eylemleriyle "Yahudi düşmanlığı" yapıldığını öne sürerek, protestoların dağıtılması için Ulusal Muhafız birliklerinin kullanılması çağrısında bulunmuştu.

Yurt dışındaki üniversitelerde Filistin'e destek gösterileri artıyor
Yurt dışındaki üniversitelerde Filistin'e destek gösterileri artıyor

ABD'nin New Jersey eyaletindeki Rutgers Üniversitesi İslami Yaşam Merkezi'ne Ramazan Bayramı'nda yapılan saldırı da Müslüman öğrencileri ve toplum üyelerini endişelendirmiş, antisemitizm iddiaları sürerken bununla ABD'deki İslamofobi vakalarındaki artışa tekrar dikkat çekilmişti.

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Gazze İsrail Filistin - İsrail Çatışması ABD
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