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Dünya
AA 28.04.2024 00:00

Yurt dışındaki üniversitelerde Filistin'e destek gösterileri artıyor

ABD'de çok sayıda üniversitede Filistin'e destek gösterileri düzenlenirken Kanada'nın önde gelen üniversitelerinden McGill'de de öğrenciler kamp kurarak protestoya başladı.

Yurt dışındaki üniversitelerde Filistin'e destek gösterileri artıyor
[ABD'de George Washington Üniversitesi'ndeki gösterilerden | Fotoğraf: AA]

ABD'nin ardından Kanada'daki McGill Üniversitesinde de Filistin'e destek için kamp kuruldu.

Göstericiler, yayımladıkları afişte "Üniversitemizin soykırıma ortak olmasına izin vermeyeceğiz." mesajı vererek Filistin'e destek çağrısı yaptı.

McGill Üniversitesinin Montreal kampüsünde toplanmaya başlayan öğrenciler, açık alana kamp kurdu.

ABD üniversitelerinde Filistin'e destek engellere rağmen sürüyor
ABD üniversitelerinde Filistin'e destek engellere rağmen sürüyor

"Yaşa Filistin" ve "Yatırıma Son" sloganları atan öğrenciler, üniversitenin İsrail'in Gazze'deki saldırılarını destekleyen şirketlere sağladığı mali yatırımlara son vermesi çağrısında bulundu.

Kampüs dışına çok sayıda polis aracı sevk edildi.

McGill Üniversitesinde öğrenciler, şubat ayında da Gazze'ye destek için açlık grevi gerçekleştirmişti.

Refah'taki Filistinlilerden ABD'li öğrencilere teşekkür
Refah'taki Filistinlilerden ABD'li öğrencilere teşekkür

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