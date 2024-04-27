Çok Bulutlu 16.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 27.04.2024 22:57

İsrail: Esir takası yapılması halinde Refah'a operasyon askıya alınacak

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Hamas ile esir takası anlaşması yapılması halinde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine olası kara operasyonunu askıya alacaklarını açıkladı.

İsrail: Esir takası yapılması halinde Refah'a operasyon askıya alınacak
[Fotograf: Reuters]

 İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, İsrail'in Kanal 12 televizyonuna yaptığı açıklamada, esir takasıyla ilgili konuştu.

Bakan Katz, Hamas ile esir takası anlaşmasına varılması halinde Refah'a operasyonun askıya alınacağını belirtti.

Ülkedeki ana muhalefet partisinin lideri Yair Lapid de aynı kanala yaptığı açıklamada, Gazze'ye saldırılara devam etme ya da esir takas anlaşması yapma arasında bir tercih yapılması gerekirse takasın seçilmesi gerektiğini söyledi.

İsrail basını: Tel Aviv müzakerelerde ilerleme olmazsa Refah'a saldıracağını Mısır'a iletti
İsrail basını: Tel Aviv müzakerelerde ilerleme olmazsa Refah'a saldıracağını Mısır'a iletti

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, bugün elindeki 2 İsraillinin "esir takası anlaşması" yapılması ve evlerine dönmeleri için hükümete çağrıda bulunduğu bir video yayınlamıştı.

Kassam Tugaylarının Telegram hesabından yayınlanan videoda, esirler İsrail ordusunun saldırıları altında zor şartlar altında yaşadıklarını ifade etmiş ve en kısa zamanda esir takası anlaşması yapılmasını istemişti.

Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınlarının bir araya geldiği platform ise esir yakınlarından onay alınmasının ardından söz konusu videoyu sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Platform, hükümete, "Bağımsızlık Günü"nden önce hayatta olan esirleri evlerine getirme, diğerleri için ise cenaze merasimi düzenleme çağrısı yapmıştı.

ETİKETLER
İsrail Filistin - İsrail Çatışması Gazze
Sıradaki Haber
Norveç'te deniz aygırına yaklaşan turiste 900 euro ceza kesildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:20
İsrailliler Netanyahu'nun istifası için yine sokaklara indi
23:17
İzmir’de Kemeraltı Çarşısı’nda yangın
23:35
Adıyaman'da polis meslektaşlarına ateş açtı: 2 polis şehit oldu
22:24
Depremde evleri yıkılan aile yeni evlerine kavuştu
22:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan Dervişoğlu’nu tebrik etti
21:58
Norveç'te deniz aygırına yaklaşan turiste 900 euro ceza kesildi
Refah'taki Filistinlilerden ABD'li öğrencilere teşekkür
Refah'taki Filistinlilerden ABD'li öğrencilere teşekkür
FOTO FOKUS
ABD'yi hortum vurdu: 10 bin hane elektriksiz kaldı
ABD'yi hortum vurdu: 10 bin hane elektriksiz kaldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ