Çok Bulutlu 23.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 26.04.2024 19:09

İsrail basını: Tel Aviv müzakerelerde ilerleme olmazsa Refah'a saldıracağını Mısır'a iletti

İsrail hükümetinin Hamas ile esir takası müzakerelerine "son bir şans vermeye hazır olduğunu" ancak müzakerelerde ilerleme kaydedilmezse Refah'a kara saldırısı başlatacağı mesajını Mısır tarafına ilettiği bildirildi.

İsrail basını: Tel Aviv müzakerelerde ilerleme olmazsa Refah'a saldıracağını Mısır'a iletti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

İsrail'in Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, Mısır ve İsrailli yetkililerin Tel Aviv ile Hamas arasında esir takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkes müzakereleri kapsamında bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmenin ardından adı açıklanmayan İsrailli yetkilinin yerel basına toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu ifade edildi.

Toplantıda İsrail tarafının esir takası mutabakatına varılması için "son bir şans vermeye hazır olduğunu" ancak müzakerelerde ilerleme kaydedilmemesi halinde Refah'a kara saldırısını başlatacağını Mısır tarafına ilettiği kaydedildi.

İstihbarat Şefi Abbas Kamil'in başkanlığındaki Mısır heyeti, İsrail ile Hamas arasında esir takası müzakerelerini görüşmek için bugün İsrail'e gitmişti.

ETİKETLER
İsrail Filistin - İsrail Çatışması Gazze
Sıradaki Haber
Hollanda Başbakanı: NATO'nun güney kanadının Türkiye'nin liderliğine ihtiyacı var
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:01
İsveç Parlamentosu asker sayısının artırılmasını tavsiye etti
20:01
Dışişleri'nden İsrail'e tepki
19:42
FDA: Test yapılan 5 ticari sütten birinde kuş gribi izine rastlandı
19:33
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enerji ticareti açısından Türkiye önemli bir pozisyonda
19:26
Mehmetçik'ten Kosovalı askerlere keskin nişancı eğitimi
19:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ergin Ataman'a "geçmiş olsun" telefonu
20. Ankara Kitap Fuarı kapılarını açtı
20. Ankara Kitap Fuarı kapılarını açtı
FOTO FOKUS
Amerikalı Yahudi aktivist: İnsanlığımızı kaybettik
Amerikalı Yahudi aktivist: İnsanlığımızı kaybettik
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ