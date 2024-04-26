Hollanda Başbakanı: NATO'nun güney kanadının Türkiye'nin liderliğine ihtiyacı var

Hollanda Başbakanı Mark Rutte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Hollanda Başbakanı Rutte, "NATO'nun güney kanadının Türkiye'ye ihtiyacı var, Türkiye'nin liderliğine ihtiyacı var" dedi.

Hollanda Başbakanı Rutte, "NATO'nun güney kanadının Türkiye'ye ihtiyacı var, Türkiye'nin liderliğine ihtiyacı var." açıklamasını yaptı.

Hollanda Başbakanı Rutte, "Türkiye jeopolitik bir aktör ve Türkiye'nin (bölgede) çok etkisi var." dedi.

"Ticari ve ekonomik ilişkilerimiz güçlenmeye devam ediyor"

"İkili münasebetlerimizin geçmişi 400 yılı aşmaktadır. Görüşmelerimizde ülkelerimiz arasındaki çok boyutlu işbirliğini gözden geçirdik. Ticari ve ekonomik ilişkilerimiz güçlenmeye devam ediyor." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"Hollanda Türkiye'deki en büyük yabancı yatırımcı ülke konumundadır. İkili ticaretimiz geçtiğimiz sene 13 milyar doları buldu. Bu rakamı ilk etapta 15 milyar dolara ardından 20 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz."