Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro amirliği görevlileri tarafından, Türkiye genelinde 2019-2020 yılları arasında internet üzerinde işlenen dolandırıcılık suçlarında büyük artış gerçekleşmesi sebebiyle çalışma başlattı.

Ülke genelinde, internet üzerinden farklı eylemlere karışan suç örgütünün, araç satışı yapan sitelerde sahte ilanlar verdikleri, örgüt üyeleri tarafından açılan hesaplara veya cebe havale yöntemiyle para transferi yaptırdıkları, illegal yollarla ele geçirilen kimlik bilgilerinin dolandırıcılıkta kullanıldığı, araç ruhsatlarında değişiklikler yapıldığı ve bu yöntemle araç alacak vatandaşlar üzerinde güven oluşturmaya çalıştığı ve bu yöntemle son iki yıllık dönemde yüzlerce vatandaşı dolandırdığı tespit edildi.

Bu bilgiler üzerine, Ergani Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda, 3 ay süren teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucu, 9 Şubat'ta Ergani merkezli Şanlıurfa, Tunceli, Manisa ve Malatya illerinde eş zamanlı operasyon yapıldı.

10 farklı adrese yapılan baskınlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalar sonucu ele geçirilen yüklü miktarda nakit paraya ve banka kartlarına el konuldu.

Ayrıca, şüpheliler tarafından kullanıldığı tespit edilen 1 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda dijital materyal, bilgisayar ve cep telefonu ele geçirildi.