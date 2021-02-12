Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Adana, Ankara, Erzurum, İstanbul, Konya, Malatya, Mardin, Sakarya, Şanlıurfa, Trabzon, Van İl Gençlik Kolları 6. Olağan Kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı.

"Bu mücadeleyi yürüten Mehmetçik'ten Allah razı olsun"

Sınırlarımız içinde ve dışında devletimizin bekası milletimizin huzuru için mücadele eden güvenlik güçlerimize askerlerimize şükranlarımı sunmak istiyorum. Önceki gün Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarına karşı yapılan operasyonda şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına silah arkadaşlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum.

Bugün düzenlenen operasyonlarda 33 tane teröristi etkisiz hale getirdik. Rabbim bu mücadeleyi yürüten Mehmetçiklerimizden, jandarmamızdan, polisimizden razı olsun.

[Gara'ya Pençe Kartal-2 Harekatı] Cumhurbaşkanı Erdoğan: 33 teröristi etkisiz hale getirdik. Bu mücadeleyi yürüten Mehmetçik'ten Allah razı olsun.https://t.co/7hE3NhYBI1 pic.twitter.com/pytWY4771u — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 12, 2021

"Salgında, gençlerimizle omuz omuza bir mücadele yürüttük"

Salgında birçok ülkede gençler sıkıntılar yaşadı. Bu küresel salgında, gençlerimizle omuz omuza bir mücadele yürüttük. Türkiye, bu süreci sağlık alt yapısıyla en az sıkıntıyla atlatıyor.

"Gençlerimizin başarılarıyla gurur duyuyoruz"

Artık kendi taktiklerini uygulayan bağımsız bir Türkiye var. Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, gençlerimize kariyer fırsatları da sunabiliyoruz. Yerli otomobili sizler yapacaksınız, ülkemizi uzayda sizler temsil edeceksiniz. Gençlerimizin her alanda ortaya koyduğu başarılarla gurur duyuyoruz.

"Üniversitelerimizi bilim yuvaları haline sizler getireceksiniz"

Ülkemizi karıştırmak, sokaklarımızda kaosu egemen kılmak için girişilen her çaba milletimizin feraset duvarına çarpıyor. Tüm provokasyon gayretlerine rağmen milletimizin birlik ve beraberliğinin en güçlü olduğu dönemdeyiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üniversitelerimizi marjinal grupların eylem sahası olmaktan çıkartıp bilim yuvaları haline sizler getireceksiniz.https://t.co/7hE3NhYBI1 pic.twitter.com/wxwlv3G4u5 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 12, 2021

Üniversitelerimizi marjinal grupların eylem sahası olmaktan çıkartıp bilim yuvaları haline sizler getireceksiniz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 5G ve fiber altyapıyla ilgili çalışmaları tamamlayarak gençlerimizi geleceğin dijital dünyasıyla biz buluşturacağız.https://t.co/7hE3NhYBI1 pic.twitter.com/GMQnRSa7SF — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 12, 2021

5G ve fiber altyapıyla ilgili çalışmaları tamamlayarak gençlerimizi geleceğin dijital dünyasıyla biz buluşturacağız.