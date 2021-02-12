Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İspanyol ESPS Cristobal Colon, Yunan HS Kountouriotis ve TCG Gaziantep firkateynlerinden oluşan NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) ile Akdeniz Kalkanı Harekatı görevine iştirak eden TCG Salihreis firkateyni, Doğu Akdeniz'de Geçiş Eğitimi (PASSEX) yaptı.

İspanyol ESPS CRISTOBAL COLON, Yunan HS KOUNTOURIOTIS ve TCG GAZİANTEP fırkateynlerinden oluşan NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) ile Akdeniz Kalkanı Harekâtı görevine iştirak eden TCG SALİHREİS fırkateynimiz Doğu Akdeniz’de Geçiş Eğitimi (PASSEX) icra etti.#MSB #TSK pic.twitter.com/TfiVwFnsEy — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 12, 2021