Haber Giriş: 12 Şubat 2021 Cuma 16:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
MSB: Doğu Akdeniz'de Geçiş Eğitimi yapıldı
NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 ile Akdeniz Kalkanı Harekatı görevine iştirak eden TCG Salihreis firkateyni, Doğu Akdeniz’de Geçiş Eğitimi yaptı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İspanyol ESPS Cristobal Colon, Yunan HS Kountouriotis ve TCG Gaziantep firkateynlerinden oluşan NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) ile Akdeniz Kalkanı Harekatı görevine iştirak eden TCG Salihreis firkateyni, Doğu Akdeniz'de Geçiş Eğitimi (PASSEX) yaptı.
İspanyol ESPS CRISTOBAL COLON, Yunan HS KOUNTOURIOTIS ve TCG GAZİANTEP fırkateynlerinden oluşan NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) ile Akdeniz Kalkanı Harekâtı görevine iştirak eden TCG SALİHREİS fırkateynimiz Doğu Akdeniz’de Geçiş Eğitimi (PASSEX) icra etti.#MSB #TSK pic.twitter.com/TfiVwFnsEy— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 12, 2021
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı
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