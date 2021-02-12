Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre, 13 Ocak'ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Kurul üyelerinin aşılanmasını takiben 14 Ocak'ta ülke genelinde aşılama çalışmaları başlatıldı.

Bu kapsamda, aşının birinci dozunun uygulandığı kişi sayısı 3 milyon 167 bin 231'i geçti. İkinci doz isse 397 bin 820'nin üzerinde kişiye uygulandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şu ana kadar aşı yapılanların sayısının toplam 3,5 milyonu geçtiğini kaydetti.

65 yaş ve üzeri aşılanıyor

Aşı çalışmaları kapsamında, bugünden itibaren 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 60 yaş ve üzerindeki eşleri sisteme tanımlandı.

Aşı hakkı tanınan ve randevularını alan vatandaşlar, belirlenen sağlık kuruluşlarında aşılarını olmaya başladı. Bu yaş gruplarına 28 gün sonra ikinci doz aşıları yapılacak.