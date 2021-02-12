Nijerya'nın Lagos kentinden Güney Afrika'nın Cape Town kentine ilerleyen İngiltere merkezli Borealis firmasına ait Mozart isimli gemideki 19 mürettebattan 15'ini gemiye baskın düzenleyen korsanlar kaçırmıştı.

28 Ocak'ta deniz haydutlarıyla kurulan ilk temasın ardından bugün müjde geldi. Almanya Hamburg merkezli yürütülen operasyonlar sonucunda 15 Türk denizci kurtarıldı.

Dışişleri Bakanlığı da konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, Türk denizcilerin 23 Ocak'ta kaçırıldığı ve bir Azerbaycan vatandaşının saldırı sırasında hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

#SONDAKİKA

Nijerya açıklarında deniz haydutları tarafından Mozart gemisinden kaçırılan Türk denizciler kurtarıldı.https://t.co/v5s4mAOGaf pic.twitter.com/t8Gc71sEG5 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 12, 2021

"En yakın zamanda Nijerya’dan ülkemize intikalleri sağlanacaktır"

"Olayın hemen akabinde Sayın Cumhurbaşkanımız süreci bizzat takip ederek, ilgili tüm kurumlarımızın katılımıyla vatandaşlarımızın kurtarılması için bir çalışma grubu kurulması talimatını vermiştir" denilen açıklamada, bölgedeki büyükelçiliklerle koordineli çalışma yürütüldüğü anlatıldı. Bakanlığın açıklamasında şunlara da yer verildi:

"Bakanlığımız başkanlığında ilgili kurumlarımızdan oluşan heyetimiz 6 Şubat 2021 tarihinde Gabon’a giderek temaslarına başlamıştır. Gemi sahibi şirketin çalışmalarıyla koordineli bir şekilde Milli İstihbarat Teşkilatımızdan bir ekip de sahaya gönderilmiş, böylece gelişmeler an be an takip edilebilmiştir.

Tüm kurumlarımızın etkin bir koordinasyon ve işbirliği içerisinde çalışması, aynı zamanda gemi sahibi şirketin vatandaşlarımızın serbest bırakılması yönündeki yoğun çabaları sonucunda bu hafta başından itibaren önemli ilerlemeler sağlanabilmiştir.

Hem sahada hem Türkiye’de yürütülen temas ve çalışmaların neticesinde bugün vatandaşlarımız sağ salim kurtarılmıştır. Halihazırda 15 vatandaşımız güvenli bir noktada bulunmakta olup, sağlık kontrolleri yapılmaktadır. Vatandaşlarımızın en yakın zamanda Nijerya’dan ülkemize intikalleri sağlanacaktır."

Açıklamada ayrıca, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun vatandaşların aileleriyle görüştüğü bilgisi de verildi.