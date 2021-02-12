Haber Giriş: 12 Şubat 2021 Cuma 22:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı
[Fotoğraf: Arşiv]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde başlatılan Pençe Kartal-2 Harekatı'nda teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen 3 askerin ailelerine taziye dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit olan Piyade Komando Yüzbaşı Burak Coşkun, Muhabere Komando Yüzbaşı Ertuğ Güler ve Muhabere Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Turhan'ın ailelerine taziye dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Coşkun, Güler ve Turhan'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Şehit Komando
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