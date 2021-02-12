Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün açıklamalarından öne çıkanlar:

(Yargı reformunda son durum ne?) Reform dediğimiz gündem ne ilk ne son. AK Parti kurulduğu günden beri vesayetle mücadele etmiştir. 2023'e kadar yargı alanında neler yapılması gerektiğini anlatan bir yol haritası hazırladık. Bunu yaparken toplumun her kesimini oturduk, dinledik. Buradaki hedeflerden biri de insan hakları eylem planının hazırlanması. 1,5 yıldır bir çalışma yaptık. Birçok yenilikleri içeren düzenlemeler çıktı. Yaklaşık yüzde 50'si hayata geçti. İnsan da doğduğu günden itibaren haklarıyla yaşar. Herkesin bir onuru vardır, devlet de o onuru geliştirerek hayatta kalır. Her kesimi dinledik. Sunumları da yapıldı bunun. Çok kabul gördü. Takvim açıklama sürecindeyiz. Yakın zamanda Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanacak.

[Yargı reformunda son durum]Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Her kesimi dinledik. Sunumları da yapıldı bunun, çok kabul gördü. Takvim açıklama sürecindeyiz. Yakın zamanda Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanacak.https://t.co/wWWYeMOj2W pic.twitter.com/svfSiIl2RI — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 12, 2021

"Adil kararın makul sürede verilmesi esas olacak"

Adil kararın makul sürede verilmesi esas olacak. Herkesin ortak talebi hukukun kolaylaştırıcı misyonunu yerine getirmek. Tüm kurumlar ve alanlarda ilgili adaletin sağlanması çabasındayız. En iyi reform en iyi uygulamadır. Kötü uygulamayla çok kötü bir sonla biter. Yargı hakem olsun, yeni uyuşmazlıklar çıkarmasın beklentisi var vatandaşlarımızın. Her gün yeni sorunlar vardır ve siyaset bunu çözmek için vardır. AK Parti reformcu bir parti. Empati yaparak bu süreç hazırlanmış oldu. Her kesimin görüşleri, fikirleri dinlendi.

"Bu anayasayı biz milletimizle beraber yapacağız"

(Yeni anayasa çalışmaları) AK Parti başından yeni ve sivil anayasayı sürekli dillendirmiştir. Milletin böyle bir talebi var. Hukuki reform dediğimiz konunun en nihai noktası da anayasadır. Bunun bir anayasayla taçlanması lazım. Her kesimin "Bu benim anayasam" diyeceği bir anayasayı yapmak bizim görevimiz. Yeni yüzyıla girerken bu anayasa bizi taşıyamaz. Bu anayasa değil, bu "ama" yasa olmuş. Mevcut anayasa "ama"larla sınırlanan bir anayasa.

Sivil anayasanın hazırlanışı da toplumla olmalı. Ben tüm siyasi partilerin de bu süreçte katkısını, görüşlerini sunacağına da inanıyorum. Bu anayasayı biz milletimizle beraber yapacağız. Meclis'ten nasıl bir metin çıkarsa milletin önüne götüreceğiz. Milletimizin layık olduğu bu anayasayı milletimizle beraber yapacağız.

[Yeni anayasa çalışmaları]Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Bu anayasayı biz milletimizle beraber yapacağız. Meclis'ten ne çıkarsa çıksın milletimizin onayına sunacağız. Milletimizin layık olduğu anayasayı milletimizle beraber yapma irademizi paylaşacağız. https://t.co/wWWYeMOj2W pic.twitter.com/nQxS9ABq7Q — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 12, 2021

Biz mümkün olduğunca uzlaşı peşinde koşacağız. Bu sürecin olabildiğince çoğulcu yaklaşımla olması çok önemli. Cumhuriyetin temel nitelikleri daha da korunacak. Hazırlık yöntemi önümüzdeki günlerde netleşecek. AK Parti siyaseti statüko ile mücadele eden bir anlayıştır.

(Seçim barajında değişiklik olur mu?) Bu konuda partimizin de Cumhur İttifakı'nın da gündeminde olan bir konu. Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrıları oldu muhalefete. Sürecin de yine müzakereyle, diğer partilerin de görüşlerinin alınması konusunda bir süreç izlendi. Demokrasiye yarayacak yöntem nedir onun üzerinde duruyoruz. Seçim hakkına hangisi daha katkı sağlar buna bakıyoruz. Baraj konusuyla ilgili çalışmalar sürüyor. Nihai olarak verilmiş bir karar yok. Siyasetin konuşup neticeye bağlaması gereken bir konu.

[Seçim barajında değişiklik olur mu?]Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Baraj konusu ile ilgili çalışmalar sürüyor. Demokrasiye yarayacak yöntem nedir onun üzerinde duruyoruz. Nihai olarak verilmiş bir karar yok.https://t.co/wWWYeMOj2W pic.twitter.com/hAhmiv2FBw — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 12, 2021

(ABD'nin Osman Kavala açıklaması) Türkiye bir hukuk devletidir. Kimsenin Türkiye'deki davalarla ilgili açıklama hakkı yoktur. Kimsenin davalarla ilgili telkinde bulunması kabul edilemez. Türkiye'deki yargı süreçlerine müdahale edilemez.

[ABD'nin Osman Kavala açıklaması]Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Türkiye bir hukuk devletidir. Kimsenin Türkiye'de görülen davalarla ilgili tavsiye ve telkinde bulunması kabul edilemez.https://t.co/wWWYeMOj2W pic.twitter.com/8XPG5nXVR3 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 12, 2021

(Sosyal medyada 'hukuk' çağrıları) Yargının sosyal medya fenomeni olması kabul edilemez. Herkesin yargının bağımsızlığını içselleştirmesi lazım. Dosyadaki içerik bilinmeden yapılan açıklamalar hukuka zarar verir. Mevzuattan kaynaklı sorunlar var. Basında çıkanların ihbar kabul edildiği durumlar da olabiliyor. Yargı hepimizin yargısı, Türk milleti adına karar veriyor. Türkiye bir hukuk sistemidir, bu sistemdeki yanlışlar da düzeltilir. Yargı ele geçirilecek bir organ değildir. Eline sınav soruları tutuşturulan FETÖ mensupları sistem dışına çıkarıldı.

Yargılamada hedef makul sürede yargılama.

(Enis Berberoğlu kararı) Anayasa Mahkemesi kararları bağlayıcıdır.

(Ordu'daki 'silecek' soruşturması) Sürece saygıdan dolayı tamamlanması beklemek lazım. Ne olduğu teftişle beraber çıkacak. Kanun önünde herkes eşittir. Kimse ayrıcalığa sahip değildir. Savcı da kaymakam da esnaf da hukuk önünde eşittir.