Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "yeni anayasa" çağrısı siyasetin gündeminde. Anayasa, Anadolu'nun ruhunu yansıtacak. Adı ise "Yeniden Kuruluş Anayasası" olacak.

Açıklamayı, AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan yaptı. Özkan, anayasayla ilgili şu bilgileri verdi:

"Yeniden Kuruluş Anayasası olarak hayata geçebilecek. Milletimize olan anayasa borcumuzu ödeyecek olan bir anayasa inisiyatifini Cumhurbaşkanımız ortaya koydu."

Anayasa için bir Bilim Kurulu oluşturulacak

Hedef, 2 yıllık sürede anayasayı temellendirip hayata geçirmek. Süreç 4 aşamalı olacak. Anayasa için bir Bilim Kurulu oluşturulacak. Cumhur İttifakı içinde belirlenen hukukçu isimler Bilim Kurulu ile çalışacak, taslak metin oluşturulacak.

Cahit Özkan, "Bu taslak, Türkiye’de hem meclis içinde hem meclis dışında bütün siyasi ve sosyal çevrelerin denetimine, dikkatine sunulacak" dedi.

Son aşama halk oylaması olacak

Taslak metin sivil toplum örgütleri ve tüm partiler ile istişare edilecek, son şekli verilecek. Ardından yeni anayasa teklifi Meclis'in gündemine gelecek. Son aşama ise halk oylaması olacak. AK Parti Grup Başkan Vekili Özkan, 4 aşamayı şöyle anlattı:

"Mutlak suretle milletimizin huzuruna, desteğine referanduma götürülecek ve bu aşamalardan geçtikten sonra, bu 4 aşama tamamlandıktan sonra da yeni, sivil, demokratik ve milletin vicdanında karşılık bulacak olan anayasayı hayata geçirmiş olacağız."