Haber Giriş: 12 Şubat 2021 Cuma 18:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
İletişim Başkanı Altun: Kıbrıs'taki kardeşlerimizin yanındayız
İletişim Başkanı Altun, Türkiye'nin tüm imkanlarıyla Kıbrıs'taki kardeşlerinin yanında olduğunu söyledi. Altun, "Kıbrıs'ta iki devletli çözüm için tüm gayretimizle çalışacağız" dedi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığındaki heyetle gerçekleştirdikleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ziyaretini değerlendirdi.
Ziyaretin, önemli ortaklık kararlarının alınmasına vesile olduğunu belirtti.
Altun, Kıbrıs Türklerinin hak ve hukukunu tüm uluslararası platformlarda savunacaklarını vurguladı.
"Tüm imkanlarımızla Kıbrıs'taki kardeşlerimizin yanındayız" mesajını paylaştı.
İletişim Başkanı Altun, Kıbrıs'ta iki devletli çözüm için Türkiye'nin tüm gayretiyle çalışacağını da söyledi.
Etiketler: KKTC Fahrettin Altun İletişim Başkanlığı
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