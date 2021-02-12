Evlerin çatıları uçtu, arabalar ters döndü, tekneler alabora oldu.

İzmir dolu ve hortum felaketiyle sarsıldı.

Çeşme ilçesinde, inşaat alanındaki bir vinç konteynerlerin üzerine devrildi.

Bazı konteynerler savrulup parçalandı. 18 işçi yaralandı.

Urla ilçesinde de seralar ve tarım arazileri zarar gördü.

[Fotoğraf: AA]

'18 vatandaşımız yaralandı'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugün bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

[Fotoğraf: AA]

İncelemelerin ardından gazetecilere açıklama yaptı:

"18 vatandaşımız yaralandı, büyük çoğunluğu tedavilerinin ardından taburcu edildi. 22 aracın hasar gördüğünü, 4 teknenin battığını, 1 teknenin de hasarlı olduğunu görüyoruz. 700 dönüm kadar sera alanının etkilenmiş olduğunu gördük. Çok sayıda evde ciddi hasarlar var."

[Fotoğraf: AA]

Hortum 15 saniye sürdü

En büyük hasar Alaçatı Port mevkiindeki sitelerdeydi.

Kara tarafında başlayan hortum sadece 15 saniye sürdü. Önüne ne kattıysa denize sürükledi, tonlarca ağırlıktaki araçları savurdu.

Dalgıçlar, gün boyu alabora olan teknelerini kurtarmak için çalıştı. Kıyıda ise hasar gören alanlarda temizlik çalışması yapıldı.