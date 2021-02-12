İzmir'de dün etkili olan şiddetli yağış ve dolu, birçok olumsuz duruma yol açtı.

Bazı ev ve iş yerleri su altında kaldı, Küçük Çiğli Mahallesi'ndeki parke taşlı 8861 Sokak'ta ise bir yol yağış nedeniyle çöktü.

Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Güzelbahçe ve Urla ilçelerinde de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. 700'e yakın sera zarar gördü.

Örnekköy'de bir dere taştı, yollar su altında kaldı. O anlar kameralara da yansıdı.

Ekipler çalışmalarını sürdürüyor

İzmir'de kuvvetli yağış sonucu meydana gelen sel nedeniyle bazı yollarda ulaşım sağlanamazken ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Türk Kızılay İzmir Bölge Afet Yönetimi Müdürlüğü ekipleri de Foça, Karabağlar, Karşıyaka, Urla Menderes ve Güzelbahçe ilçelerinde selden etkilenen vatandaşlara gıda ve hijyen kolisi dağıttı.