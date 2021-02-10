Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ortak basın toplantısı yaptı.

Maraş konusunda KKTC'ye tam desteği her şartta devam ettireceklerini söyleyen Fuat Oktay, çözüm iradesinin yanında, çözümsüzlüğün, belirsizliğin, haksızlığın karşısında olduklarını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

KKTC'nin bugüne kadar çözüm yolunda üzerine düşeni iyi niyetle yaptığını, Türkiye olarak kendilerinin de yaptığını söyleyen Oktay, federasyon modelinin sonuç vermediğini, bunun müsebbibinin Yunanistan ve Rum kesimi olduğunu kaydetti.

Oktay, "Türkiye söylediklerinin ardında sonuna kadar durur. Masada çözüm kalmazsa çözüm nereyse gereğini yapar. Geçmişte de böyle olmuştur" dedi.

"2 devletli çözümden başka Kıbrıs’ta çözüm yolu yoktur"

"Biz masada da sahada da aslan olmayı çok iyi biliriz. Oluruz da" diyen Oktay, "KKTC’yi yalnız bırakmamızı kimse beklemesin. Adada 2 ayrı devlet ve demokrasi vardır. 2 devletli çözümden başka Kıbrıs’ta çözüm yolu yoktur. Egemen eşitliğe dayanan 2 devletli çözüm müzakere edilmelidir" şeklinde konuştu.

[Fotoğraf: AA]

"Türkiye ile yüzde yüz uyum içerisindeyiz"

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Kıbrıs meselesinde Türkiye ile yüzde yüz uyum içerisinde olduklarını söyledi.