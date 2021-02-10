Haber Giriş: 10 Şubat 2021 Çarşamba 15:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Başbuğ darbe iması soruşturmasında ifade verdi
[Fotoğraf: DHA]
Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ darbe imasında bulunduğu gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında ifade verdi.
Başbuğ, "Bu suç duyurularına karşı hiçbir şekilde savunma yapmayacağım" dedi.
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Etiketler: Son Dakika Darbe
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