MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin MYK toplantısı sonrası yazılı açıklama yaptı.

"Yeni anayasa sürecinde AYM'nin mevcut durumu mutlaka ele alınmalıdır"

CHP'li Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanma kararının 'kuşkulu ve kaygı verici' olduğunu vurgulayan Bahçeli, mahkemenin, Anayasa Mahkemesi'ni (AYM) dayanak gösterdiğini söyledi.

Yeni anayasa sürecine dikkat çeken Bahçeli, AYM'nin yeniden yapılanması gerektiğine işaret etti:

"Bu mahkeme, Anayasa’nın özel madde olması sebebiyle öncelikle uygulanması şart olan geçici 20.maddesini yok sayarak yine aynı Anayasa’nın 138.maddesini çiğnemiştir. Yanlış ve mahsurlu olsa da Anayasa Mahkemesi’nin kararları bağlayıcıdır. Fakat Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali kararı söz konusu CHP’liye otomatik olarak milletvekilliği sıfatı da kazandırmayacaktır.



Geçmişin adeta rövanşının alınması gözlerden ve dikkatlerden kaçmamaktadır.

Bu vesileyle tekrar ifade etmek isterim ki, Anayasa Mahkemesi milletimizin ve demokrasimizin haklarını muhafaza veya müdafaa edecek düzeyde tekrar yapılandırılmalı, yeni anayasa sürecinde yüksek mahkemenin mevcut durumu mutlaka ele alınmalıdır.



Anayasa Mahkemesi’nin kararları bizatihi Anayasa’ya aykırı olamayacak, TBMM’nin tarihi ve yüksek iradesine de pranga vuramayacaktır."

