Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün, FETÖ/PDY'nin Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki gizli yapılanması ile ilgili yürüttüğü çalışma kapsamında, 66 şüpheli hakkında gözaltı verildi.

Şüphelilerden 57'si Ankara merkezli 34 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda yakalandı.

32 şüpheli etkin pişmanlıktan yararlandı

Emniyetteki sorgulamaları biten şüphelilerden 32'si etkin pişmanlıktan yararlanarak, 200'ün üzerinde kişiyi teşhis etti.

Yapılan incelemede, bunlardan 123'ü hakkında adli işlem kaydı olmadığı, 34'ünün ise kamu görevinde bulundukları tespit edildi.

Operasyonun genişletilmesi bekleniyor

Tespitler doğrultusunda ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının kararlarıyla operasyonun genişletilmesi bekleniyor.