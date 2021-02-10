Haber Giriş: 10 Şubat 2021 Çarşamba 16:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gözaltına alınan 32 FETÖ şüphelisi 200'den fazla kişiyi teşhis etti
FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki gizli yapılanmasına gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 32'si etkin pişmanlıktan yararlanarak 200'den fazla kişiyi teşhis etti.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün, FETÖ/PDY'nin Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki gizli yapılanması ile ilgili yürüttüğü çalışma kapsamında, 66 şüpheli hakkında gözaltı verildi.
Şüphelilerden 57'si Ankara merkezli 34 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda yakalandı.
32 şüpheli etkin pişmanlıktan yararlandı
Emniyetteki sorgulamaları biten şüphelilerden 32'si etkin pişmanlıktan yararlanarak, 200'ün üzerinde kişiyi teşhis etti.
Yapılan incelemede, bunlardan 123'ü hakkında adli işlem kaydı olmadığı, 34'ünün ise kamu görevinde bulundukları tespit edildi.
Operasyonun genişletilmesi bekleniyor
Tespitler doğrultusunda ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının kararlarıyla operasyonun genişletilmesi bekleniyor.
Etiketler: FETÖ Terörle Mücadele
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC'de
Yükleniyor lütfen bekleyiniz