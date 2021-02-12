Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlenen Pençe Kartal-2 Harekatı ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, tespit edilen 4 PKK’lı terörist daha Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 37 oldu.