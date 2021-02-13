Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli Dilovası'ndaki fabrikada üretilen ilk prototipi inceledi.

Fabrikayı gezerek yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra üretilen ilk vagon tank Irak'a sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

"Türkiye'nin sahip olduğu kabiliyetleri yerinde görmek bizi gururlandırıyor"

Varank, 1 metreküpten 5 bin metreküpe, 1 bardan 100 bara kadar yüksek basınçlı tank üreten şirketin bu alanda dünyanın saygın firmaları arasında yer aldığını belirterek, "Ar-Ge ve inovasyonu önemseyen, bu alana yatırım yapan bir şirketimiz. Savunma sanayi, parçacık hızlandırıcı ve uzay teknolojilerinde kullanılan, nitrojen ve likit hidrojen tankı gibi yüksek teknolojili, katma değerli ürünler üretebiliyorlar. Türkiye'nin sahip olduğu kabiliyetleri bizzat yerinde görmek bizi gerçekten gururlandırıyor" şeklinde konuştu.

"Cryocan toplam satışlarının yaklaşık yüzde 80'ini 66 ülkeye ihraç etmektedir"diyen Varank, şirketin Erciyes Teknopark'ta Ar-Ge Ofisi ve Tasarım Merkezi'nin projeleri ile sektöründe lider konumda olduğuna dikkati çekti.

[Fotoğraf: AA]

'Tank vagonlar, taşımacılığı karadan demir yoluna kaydırmada büyük rol oynayacak'

Firmanın, demir yolunda kullanılmak üzere Türkiye'nin ilk anahtar teslim Petrol ve LPG Vagon tankı imalatını da gerçekleştirdiğini vurgulayan Varank, "Kocaeli'de yüksek yerlilik oranıyla üretilen tank vagonlar, Irak petrol ve akaryakıt taşımacılığının karadan demir yoluna kaydırılmasında büyük rol oynayacak" değerlendirmesinde bulundu.

Yıl sonuna kadar 100 vagon daha teslim edilecek

Firma, Irak Demiryolları için 400 vagon tank yapacak. Firma 2021 sonuna kadar 100 tank vagonun daha üretimini tamamlayarak Irak'a teslim etmeyi hedefliyor.

Tank vagonlarda petrolün yanısıra, fuel-oil veya LPG de depolanabiliyor.