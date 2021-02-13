Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hollanda'da yayın yapan RTL Nieuws kanalının, sağlık ekiplerinin Türkiye'nin dört bir yanındaki yaşlıların aşılanması için her türlü hava koşulunda yaptığı çalışmalara ilişkin haberini paylaştı.

Koca, görüntülerle birlikte "Bu ülkeyle gurur duymak için çok nedenimiz var" mesajını paylaştı.

Hollanda'da bazı test yolları ve aşı yerleri kış şartları nedeniyle kapalı. Ülkede bir programda Türkiye'nin aşılama başarısı örnek olarak gösterildi.



Sağlık Bakanı Koca, o videoyu "Bu ülkeyle gurur duymak için çok nedenimiz var." notuyla sosyal medyadan paylaştı. pic.twitter.com/RIE1SyDRpe — TRT HABER (@trthaber) February 13, 2021

Görüntülerde spikerler, Hollanda'da bazı aşı yerlerinin kış şartları dolayısıyla kapalı olduğuna dikkati çekiyor ve Türkiye'deki sağlık ekiplerinin olumsuz hava koşullarında en ücra yerlerdeki vatandaşlara bile koronavirüs aşısı yapmak için ulaştığını vurguluyor.

Daha sonra, Van'da görev yapan sağlık ekiplerinin, yaşlı vatandaşları aşılamak için karlı yolları aşarak köylere gittiği anlara yer veriliyor.

Aşılananların sayısı 4 milyona yaklaştı

Türkiye'de aşılananların sayısı 3 milyon 786 bini aşarak 4 milyona yaklaştı. Birinci doz uygulanan aşılananların sayısı 3 milyon 306 bini, ikinci doz uygulananların sayısı ise 479 bini geçti.

Aşılananların sayısı ve illerin aşı haritası covid19asi.saglik.gov.tr adresinden anlık güncelleniyor.