Terör örgütü PKK’nın yuvalandığı yerlerden biri olan Gara bölgesi büyük ölçüde terörden arındırıldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Kartal-2 Harekatı’nın sona erdiğini söyleyerek, PKK’nın kaçırdığı 13 masum vatandaşın, mağaralarda yapılan aramalarda naaşlarına ulaşıldığını açıkladı.

PKK’nın hain saldırısında, masum vatandaşlardan biri omuzundan, diğer 12 vatandaş ise başından vurularak şehit edildi.

“Terör örgütü çok ağır kayıplar verdi”

TRT Haber yayınına katılan Seta Dış Politika Araştırmacısı Can Acun, terör örgütü PKK’nın böyle bir harekat beklemediğini belirterek, “Örgüt çok ağır kayıplar verdi. Gara stratejik açıdan önemli bir bölgeydi. Bu bölgede beklenmedik anda önemli bir harekat düzenlendi. Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek harekatların da öncüsü oldu” değerlendirmesini yaptı.

Pençe Kartal-2 operasyonu tamamlandı. Mehmetçik kışlalarına geri döndü. SETA Dış Politika Araştırmacısı Can Acun, geniş kapsamlı operasyonu @trthaber’de değerlendirdi. pic.twitter.com/zDGmofXIGK — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 13, 2021

“Devletimiz bu hain saldırının intikamını alacaktır”

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Abdullah Ağar ise şehit edilen 13 sivil vatandaşın intikamının alınacağını söyleyerek, “Harekat, sivilleri kurtarmak için yapılmıştı ama 13 sivil vatandaşımız kalleşçe şehit edildiler. Bu insanlık suçu, bu toplu katliamdır. PKK, eli bağlı insanları katletti. Büyük bir insanlık suçu işlendi” şeklinde konuştu.