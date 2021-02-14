Haber Giriş: 14 Şubat 2021 Pazar 11:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sosyal medyada bir kadını ölümle tehdit etti, gözaltına alındı
Azerbaycan uyruklu S.B, canlı yayın yaptığı sırada Hacer isimli kadını ölümle tehdit etti. Ekipler konuyla ilgili çalışma başlattı, şüpheli Fatih'te gözaltına alındı.
Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Sanal Devriye ekipleri, Azerbaycan uyruklu S.B'nin, bir uygulama üzerinden canlı yayın yaptığı sırada "Hacer" isimli kadını ölümle tehdit ederek, sonunun Özgecan Aslan gibi olacağını ifade ettiği iddiası üzerine çalışma başlattı.
Şüpheli S.B, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı araştırmada Fatih'te gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Siber Suçlar
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