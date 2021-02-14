Haber Giriş: 14 Şubat 2021 Pazar 15:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Van'da terör örgütü PKK'ya operasyon: 27 gözaltı
Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 27 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla çalışmalar sürüyor.
Van'da emniyet güçleri, terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın 15 Şubat'ta yakalanmasının yıldönümünü bahane ederek eylem yapacak olan şüphelilere operasyon yaptı.
27 zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Etiketler: PKK/KCK Terör Örgütü Terörle Mücadele
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