İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla çalışmalar sürüyor.

Van'da emniyet güçleri, terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın 15 Şubat'ta yakalanmasının yıldönümünü bahane ederek eylem yapacak olan şüphelilere operasyon yaptı.

27 zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.