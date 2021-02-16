Ankara’nın Keçiören ilçesindeki Etlik bölgesinde esnafı tehdit ederek haraç toplayan suç örgütü, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri tarafından takibe alındı.

Haraç, iş yeri kundaklama, gasp

5 ay süren takip sonucunda, örgüt üyelerinin bölge esnafından tehditle haraç topladığı ve haraç vermeyenlerin iş yerlerini kundakladıkları tespit edildi.

Aynı zamanda şüphelilerin üzerlerinde yüklü miktarda para bulunan kişileri takip ederek gasp ettiği de öğrenildi.

Eş zamanlı operasyon düzenlendi

Toplam 23 şüphelinin yakalanması için Ankara, Şanlıurfa ve Yozgat’ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

3 şüpheliden 1’inin cezaevinde olduğu öğrenilirken, firari 2 şüpheli hala aranıyor.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 11 tabanca, 5 tüfek ve 246 fişek ele geçirildi.