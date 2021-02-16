İlçede sabah saatlerinden itibaren etkili olan, kuzey ve kuzeydoğudan saatteki hızı 80 kilometreyi bulan kuvvetli fırtına nedeniyle bazı ağaçlar devrildi.

Feribot seferlerinin iptal edildiği ilçenin Torba, Göltürkbükü, Gündoğan, Yalıkavak ve Gümüşlük mahallelerinde denize açılamayan balıkçılar, kıyıdaki teknelerinin zarar görmemesi için tedbir aldı. Amatör balıkçılara ait bazı teknelerin ise su aldığı görüldü.

İlçede rüzgarın yarın etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Yüksek kesimlerde kar etkili oluyor

Bu arada, kentin yüksek kesimlerine kar yağdı. Kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Yılanlı mevkisinde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

Kırsal kesimde bulunan çok sayıda mahallenin de yolları karla kaplandı.

Bölgede, yol açma ve tuzlama çalışması yapılıyor.