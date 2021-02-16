Haber Giriş: 16 Şubat 2021 Salı 16:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şile'de kar nedeniyle ahırın çatısı çöktü: 10 hayvan telef oldu
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Şile'de bir ahırın çatısı çöktü. Enkaz altında kalan 10 hayvan telef oldu.
Kervansaray Mahallesi'nde içinde büyükbaş ve küçükbaş hayvanların bulunduğu bir ahırın çatısı, biriken kar nedeniyle çöktü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine Sancaktepe, Ömerli ve Şile itfaiye ekipleri sevk edildi.
30 hayvan kurtarıldı
Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ile vatandaşlar ahırın enkazında mahsur kalan hayvanları kurtarmak için çalışma başlattı.
İş makinelerinin de kullanıldığı çalışmalar sonucu, enkaz altındaki 30 hayvan kurtarılırken, 10 hayvanın telef olduğu öğrenildi.
Etiketler: Kar Yağışı
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