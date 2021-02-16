Haber Giriş: 16 Şubat 2021 Salı 17:08Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Sosyal medyadan terör örgütü propagandasına 3 gözaltı
Balıkesir’in Edremit ilçesinde, sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamnda, sosyal medyada PKK/KCK/YPG/PYD terör örgütünün propagandasını yaptığı ileri sürülen 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerden A.F., H.Y ve F.S. polis tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 cep telefonu ve sim kartı ile 1 pompalı tüfek ele geçirildi.
3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Edremit Adliyesi'ne sevk edildi.
Etiketler: Terör Örgütü Terörle Mücadele PKK/KCK PKK/YPG
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